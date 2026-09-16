रक्षा मंत्रालय की नई रिपोर्ट में 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा खुलासा

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल LAC (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर चीनी सैनिकों की तादाद पहले से कम थी। वहीं, इस ऑपरेशन के दौरान भारत की हवाई सुरक्षा (जिसमें S-400 मिसाइलें भी शामिल थीं) ने पाकिस्तानी खतरों को सफलतापूर्वक रोका।

भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी ताकत दिखाई, जिसके बाद पाकिस्तान 10 मई तक युद्धविराम के लिए मजबूर हो गया।

इस पूरे घटनाक्रम से एक अहम बात सामने आती है- भारत अपनी क्षमताओं की कमियों को दूर करना चाहता है और भविष्य में हमेशा आगे रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकें लाना चाहता है।