रक्षा मंत्रालय की नई रिपोर्ट में 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बड़ा खुलासा
भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' को प्रमुखता से बताया गया है।
अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 6-7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए।
इन हमलों का मकसद साफ था- आतंकियों को करारा जवाब देना, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो।
यह साफ दर्शाता है कि भारत की आतंक विरोधी रणनीति लगातार विकसित हो रही है।
अपनी क्षमताओं के अंतर को दूर करना चाहता है भारत
रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल LAC (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) पर चीनी सैनिकों की तादाद पहले से कम थी। वहीं, इस ऑपरेशन के दौरान भारत की हवाई सुरक्षा (जिसमें S-400 मिसाइलें भी शामिल थीं) ने पाकिस्तानी खतरों को सफलतापूर्वक रोका।
भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी ताकत दिखाई, जिसके बाद पाकिस्तान 10 मई तक युद्धविराम के लिए मजबूर हो गया।
इस पूरे घटनाक्रम से एक अहम बात सामने आती है- भारत अपनी क्षमताओं की कमियों को दूर करना चाहता है और भविष्य में हमेशा आगे रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकें लाना चाहता है।