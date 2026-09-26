उत्तराखंड में IMD का दोहरा अलर्ट: भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए चेतावनी जारी की है। शनिवार रात से 28 सितंबर तक भारी बारिश, गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके लिए विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है।
उत्तराखंड में 33 से ज्यादा सड़कें बंद
राज्य में यात्रा करना पहले से ही मुश्किल हो गया है। पूरे प्रदेश में 33 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें चमोली में 14 और देहरादून में 10 सड़कें शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर चट्टानें गिरने से यातायात धीमा पड़ गया है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी रद्द की जा सकती हैं। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम यात्रियों से अपील की है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें और उन इलाकों में न जाएं जहां खतरा ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बिजली या पानी की आपूर्ति में रुकावट होने की आशंका है।