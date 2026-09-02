उत्तर प्रदेश में IMD का हाई अलर्ट: 6 सितंबर तक भारी बारिश, रेस्क्यू टीमें तैयार
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उत्तर प्रदेश में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1 से 6 सितंबर के बीच भारी बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने की चेतावनी दी है, जिसके बाद राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गंगा, घाघरा और राप्ती नदियां पहले ही चेतावनी स्तर को पार कर चुकी हैं, जिससे चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, कुशीनगर और गाजीपुर जैसे इलाकों में पानी भर गया है।
उत्तर प्रदेश में रेस्क्यू टीमें तैयार
स्थानीय अधिकारी पानी के स्तर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए रेस्क्यू टीमों को तैयार कर रहे हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है; वहीं बिजली गिरने की चेतावनी पूर्वांचल से लेकर नेशनल कैपिटल रीजन तक फैली हुई है। इस हफ्ते और बारिश की आशंका को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ जैसे इलाकों में खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।