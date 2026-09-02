उत्तर प्रदेश में IMD का हाई अलर्ट: 6 सितंबर तक भारी बारिश, रेस्क्यू टीमें तैयार

स्थानीय अधिकारी पानी के स्तर पर लगातार नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए रेस्क्यू टीमों को तैयार कर रहे हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है; वहीं बिजली गिरने की चेतावनी पूर्वांचल से लेकर नेशनल कैपिटल रीजन तक फैली हुई है। इस हफ्ते और बारिश की आशंका को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ जैसे इलाकों में खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।