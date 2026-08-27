अब AI विशेषज्ञों को मिलेगा IAS से भी ज्यादा वेतन, सरकार कर रही ये तैयारी
अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार अब वरिष्ठ AI पेशेवरों को हर महीने 4.58 लाख रुपये तक का वेतन दे रही है। यह वेतन राशि तो शीर्ष सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले वेतन से भी बहुत ज्यादा है। AI के बड़े जानकारों को सरकारी प्रोजेक्ट्स से जोड़ने के लिए ये ऊंचे वेतन पैकेज पिछले साल ही तय किए गए थे।
TCS और NEC AI भर्ती में कर रहे मदद
TCS और NEC कॉर्पोरेशन इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हो गई हैं। इनकी मदद से मंत्रालयों और राज्यों के लिए AI प्रतिभा को तय दरों पर जल्दी से भर्ती करना आसान हो गया है। ये नए भर्ती हुए लोग कई तरह के कामों पर अपनी सेवाएं देंगे। इनमें स्मार्ट चैटबॉट बनाना, डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म में काम आने वाले सॉफ्टवेयर सहायक तैयार करना और फेशियल वेरिफिकेशन तकनीक विकसित करना शामिल है।
इन सभी AI प्रोग्राम को सरकार के 'मेघराज' क्लाउड पर चलाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बोली लगाने के नियमों में भी ढील दी गई है, जिसका मतलब है कि स्टार्टअप कंपनियों को भी इन प्रोजेक्ट्स में अपनी भागीदारी का अच्छा मौका मिलेगा। इन प्रस्तावों को जमा करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर है।