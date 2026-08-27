अब AI विशेषज्ञों को मिलेगा IAS से भी ज्यादा वेतन, सरकार कर रही ये तैयारी

TCS और NEC कॉर्पोरेशन इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हो गई हैं। इनकी मदद से मंत्रालयों और राज्यों के लिए AI प्रतिभा को तय दरों पर जल्दी से भर्ती करना आसान हो गया है। ये नए भर्ती हुए लोग कई तरह के कामों पर अपनी सेवाएं देंगे। इनमें स्मार्ट चैटबॉट बनाना, डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म में काम आने वाले सॉफ्टवेयर सहायक तैयार करना और फेशियल वेरिफिकेशन तकनीक विकसित करना शामिल है।

इन सभी AI प्रोग्राम को सरकार के 'मेघराज' क्लाउड पर चलाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि बोली लगाने के नियमों में भी ढील दी गई है, जिसका मतलब है कि स्टार्टअप कंपनियों को भी इन प्रोजेक्ट्स में अपनी भागीदारी का अच्छा मौका मिलेगा। इन प्रस्तावों को जमा करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर है।