DGCA का बड़ा फैसला, अब सभी पायलटों के लिए अनिवार्य होगा ड्रग टेस्ट

4 अगस्त को एयर इंडिया की एक फ्लाइट में लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर 3 हाइड्रोलिक सिस्टम में दबाव अचानक कम हो गया था। इसकी वजह से विमान का ऑटोपायलट बंद हो गया और 24 यात्री घायल हो गए। जांच के दौरान पता चला कि इस फ्लाइट के PIC का ड्रग टेस्ट भी साइकोएक्टिव पदार्थ के लिए पॉजिटिव आया था। इस खुलासे के बाद एयर इंडिया ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने सभी पायलटों का टेस्ट शुरू कर दिया। अब DGCA ने भारत में उड़ान भरने वाली सभी एयरलाइंस में काम करने वाले पायलटों के लिए 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 के बीच एक बार ड्रग स्क्रीनिंग कराने का आदेश दिया है।