पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना की दो टूक, पाकिस्तान को चेतावनी देश Apr 21, 2026

पहलगाम हमले की पहली बरसी नजदीक आते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। सेना ने साफ कहा है कि अगर दोबारा मानवता की हदें पार की गईं, तो उसका जवाब निर्णायक होगा, इंसाफ मिलेगा और भारत एकजुट होकर खड़ा रहेगा। एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, 'जब इंसानियत की सीमाएं पार की जाती हैं, तो जवाब निर्णायक होता है। न्याय किया जाता है। भारत एकजुट होकर खड़ा है।' इस पोस्ट के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ा एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें संदेश है, 'कुछ सीमाएं कभी पार नहीं की जानी चाहिए। भारत भूलता नहीं है।'

याद रहे, पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 बेगुनाहों की जान लेने वाला यह हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ही किया था।