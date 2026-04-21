पहलगाम हमले की बरसी पर भारतीय सेना की दो टूक, पाकिस्तान को चेतावनी
पहलगाम हमले की पहली बरसी नजदीक आते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। सेना ने साफ कहा है कि अगर दोबारा मानवता की हदें पार की गईं, तो उसका जवाब निर्णायक होगा, इंसाफ मिलेगा और भारत एकजुट होकर खड़ा रहेगा। एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, 'जब इंसानियत की सीमाएं पार की जाती हैं, तो जवाब निर्णायक होता है। न्याय किया जाता है। भारत एकजुट होकर खड़ा है।' इस पोस्ट के साथ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ा एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें संदेश है, 'कुछ सीमाएं कभी पार नहीं की जानी चाहिए। भारत भूलता नहीं है।'
याद रहे, पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 बेगुनाहों की जान लेने वाला यह हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ही किया था।
'ऑपरेशन सिन्दूर' ने 9 प्रक्षेपण स्थलों को किया नष्ट
पिछले साल हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिन्दूर' चलाया। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में छिपे आतंकवादी प्रक्षेपण स्थलों को निशाना बनाना था। इस कार्रवाई में 9 स्थलों को तबाह कर दिया गया और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे आतंकवादी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। जब पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों से जवाब दिया, तो भारत ने लाहौर और गुरजनवाला में उनके राडार ठिकानों को नष्ट करके करारा जवाब दिया। इसके बाद, 10 मई को सैन्य बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सीजफायर (युद्धविराम) हुआ और हालात शांत हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने ही साफ कर दिया था कि भविष्य में ऐसे किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।