AI से रचा अरुणाचल प्रदेश पर चीन के कब्जे का झूठ, सेना ने किया बेनकाब

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को फर्जी बताया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया को यह कहते हुए दिखाया गया था कि अस्फिला और तक्सिंग सर्कल जैसे इलाके हाथ से निकल गए हैं और भारतीय जवानों को राशन-पानी जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति रोक दी गई है। अब सेना की फैक्ट चेक टीम ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है और इसमें जो भी दावे किए गए हैं, वे झूठे हैं।