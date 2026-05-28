भारतीय सेना के 'प्रोजेक्ट राइनो' से T-72 टैंकों को मिल रही नई जान

प्रोजेक्ट राइनो के तहत इस तरह आधुनिक हो रहे टैंक

भले ही सेना को हाल ही में 1,000वां T-90 टैंक मिला हो, लेकिन पुराने T-72 टैंकों को युद्ध के लिए तैयार रखना अभी भी बेहद जरूरी है। इसी आधुनिकीकरण योजना को 'प्रोजेक्ट राइनो' नाम दिया गया है। इसके तहत इन टैंकों को नए इंजन, बेहतर सुरक्षा कवच और एडवांस्ड फायर-कंट्रोल तकनीक दी जाएगी। इससे ये टैंक 2030 के बाद भी युद्ध के मैदान में डटे रह पाएंगे।