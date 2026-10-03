वाराणसी के नमो घाट पर होगा वायुसेना का अदभुत एयर शो, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयर शो की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तैयारियों में दर्शकों के लिए गैलरी बनाना, आने-जाने के रास्ते तय करना और पार्किंग की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास करवाने और पानी, साफ-सफाई जैसी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करने पर भी जोर दिया, ताकि सभी लोग सुरक्षित और आराम से इस शो का आनंद ले सकें।