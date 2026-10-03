वाराणसी के नमो घाट पर होगा वायुसेना का अदभुत एयर शो, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल
भारतीय वायुसेना 24 से 26 अक्टूबर तक वाराणसी के नमो घाट पर एक बड़ा एयर शो लेकर आ रही है। इस एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 25 अक्टूबर को मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में हवाई जहाजों के बेहद शानदार करतब देखने को मिलेंगे, जो विमानों के शौकीनों के लिए तो खास तोहफा होगा। इसके साथ ही यह आम लोगों के लिए भी एक रोमांचक अनुभव रहेगा।
योगी आदित्यनाथ ने एयर शो की तैयारियों का जायजा लिया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयर शो की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तैयारियों में दर्शकों के लिए गैलरी बनाना, आने-जाने के रास्ते तय करना और पार्किंग की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास करवाने और पानी, साफ-सफाई जैसी जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करने पर भी जोर दिया, ताकि सभी लोग सुरक्षित और आराम से इस शो का आनंद ले सकें।