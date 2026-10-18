वायुसेना का पराक्रम: इंद्रावती नदी में बाढ़ के बीच झोपड़ी की छत पर फंसे 12 लोगों को बचाया

बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में हेलीकॉप्टर से एक गरुड़ कमांडो को नीचे उतारा गया, ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद मिल सके।

मुश्किल हालात के बावजूद, शानदार टीम वर्क की बदौलत सभी 12 लोगों को रस्सी के सहारे ऊपर खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया।

इस बीच, स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि वे बाढ़ से प्रभावित कई मरीजों का सर्दी-बुखार का इलाज कर रहे हैं। राहत टीमें भी लगातार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, और इलाके में बचाव कार्य अभी भी जारी है।