काशी के आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार IL-78 भरेगा हवा में ईंधन

इस शो में दर्शक राफेल और सुखोई-30 MKi जेट विमानों को एक खास ऐरोहेड फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखेंगे। साथ ही, एक नकली लड़ाई का भी नजारा होगा, जहां जगुआर विमान मालवीय पुल पर तेज रफ्तार हमला करेंगे और फिर सुखोई-30 उन्हें रोकेंगे।

पहली बार किसी सार्वजनिक हवाई प्रदर्शन में एक IL-78 विमान 3 मिराज 2000 विमानों को सबके सामने हवा में ही ईंधन भरेगा।

भारतीय नौसेना का P-8I विमान भी ग्वालियर के ऊपर मिराज विमानों के साथ मिलकर उड़ान भरेगा।

सूर्य किरण और सारंग टीमें अपनी खास हवाई कलाबाजियों से दर्शकों का मन मोह लेंगी।