काशी के आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, पहली बार IL-78 भरेगा हवा में ईंधन
भारतीय वायु सेना अपनी 94वीं वर्षगांठ मना रही है। इस खास मौके पर वह वाराणसी में 22 से 25 अक्टूबर तक एक बड़ा एयर शो आयोजित कर रही है।
'विंग्स ओवर गंगा' नाम के इस कार्यक्रम में पूरे देश से 100 विमान हिस्सा लेंगे, जो कुछ बेहद शानदार प्रदर्शन करेंगे। इसमें हथियारों का लाइव डेमो, हवाई जहाजों के अलग-अलग फॉर्मेशन और नकली हवाई लड़ाई भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को नमो घाट पर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे।
IL-78 3 मिराज 2000 विमानों को हवा में भरेगा ईंधन
इस शो में दर्शक राफेल और सुखोई-30 MKi जेट विमानों को एक खास ऐरोहेड फॉर्मेशन में उड़ते हुए देखेंगे। साथ ही, एक नकली लड़ाई का भी नजारा होगा, जहां जगुआर विमान मालवीय पुल पर तेज रफ्तार हमला करेंगे और फिर सुखोई-30 उन्हें रोकेंगे।
पहली बार किसी सार्वजनिक हवाई प्रदर्शन में एक IL-78 विमान 3 मिराज 2000 विमानों को सबके सामने हवा में ही ईंधन भरेगा।
भारतीय नौसेना का P-8I विमान भी ग्वालियर के ऊपर मिराज विमानों के साथ मिलकर उड़ान भरेगा।
सूर्य किरण और सारंग टीमें अपनी खास हवाई कलाबाजियों से दर्शकों का मन मोह लेंगी।