काशी में गूंजेगी वायुसेना की गर्जना, 94वें स्थापना दिवस पर भव्य एयर शो

भारतीय वायु सेना 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस साल की थीम है "इंडियन एयर फोर्स - अचूक, अभेद्य और सटीक", जो वायु सेना के शानदार कौशल का जश्न मनाती है।

इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्रीय वायु कमान द्वारा वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाला हवाई प्रदर्शन होगा। इस शो में आपको वायु सेना का बेहतरीन उड़ान कौशल देखने को मिलेगा और यह भारत को सुरक्षित रखने में वायु सेना की अहम भूमिका की याद दिलाएगा।