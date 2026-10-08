काशी में गूंजेगी वायुसेना की गर्जना, 94वें स्थापना दिवस पर भव्य एयर शो
भारतीय वायु सेना 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस साल की थीम है "इंडियन एयर फोर्स - अचूक, अभेद्य और सटीक", जो वायु सेना के शानदार कौशल का जश्न मनाती है।
इसका सबसे बड़ा आकर्षण केंद्रीय वायु कमान द्वारा वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाला हवाई प्रदर्शन होगा। इस शो में आपको वायु सेना का बेहतरीन उड़ान कौशल देखने को मिलेगा और यह भारत को सुरक्षित रखने में वायु सेना की अहम भूमिका की याद दिलाएगा।
वाराणसी में है IAF का नंबर 4 सेलेक्शन बोर्ड
वाराणसी सिर्फ इस एयर शो की मेजबानी ही नहीं कर रहा है। जनवरी 1976 से ही यह शहर नंबर 4 एयर फोर्स सेलेक्शन बोर्ड का घर भी रहा है, जहां भविष्य के पायलटों और अधिकारियों का चयन किया जाता है।
इस साल का यह प्रदर्शन हर किसी के लिए IAF की ताकत को करीब से देखने का एक बेहतरीन मौका है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि नए वायु सेना लीडर तैयार करने में वाराणसी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है।