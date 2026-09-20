पंजाब में मॉनसून ने दिया धोखा: 39 प्रतिशत कम बारिश से सूखा, बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापस लौटने के साथ ही पंजाब में इस बार मानसून की बारिश में 39 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। 1 जून से 19 सितंबर के बीच पंजाब में आमतौर पर 417 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 254.2 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई।

अब दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी हो चुकी है और आगे बारिश की संभावना भी नहीं है, ऐसे में आने वाले दिनों में सूखा मौसम रहने का अनुमान है।