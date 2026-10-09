मानसून-चक्रवात का असर: IMD ने दी देश में खराब मौसम की चेतावनी

बिहार, केरलम, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हवा की रफ्तार थोड़ी कम रह सकती है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में आंधी-तूफान आने की भी संभावना है। अगर आप इन इलाकों में या दिल्ली में रहते हैं, जहां हल्की बारिश या बिजली कड़कने की संभावना है, तो तूफान के दौरान खुले में जाने से बचें और स्थानीय मौसम की जानकारी पर नज़र रखें। मौसम सामान्य होने तक जलभराव और भूस्खलन जैसी परेशानियों से सुरक्षित रहना जरूरी है।