दिल्ली में कैसा रहेगा आज का मौसम? IMD ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट

यह बारिश दिल्ली के सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शाहदरा से लेकर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली तक, कई हिस्सों में इसका असर देखने को मिलेगा। गुरुवार को दिल्ली का तापमान 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और आसमान में बादल छाए रहेंगे।

शुक्रवार को भी आंधी-तूफान का दौर बना रह सकता है, लेकिन शनिवार तक मौसम साफ होने की उम्मीद है। उस दिन आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान थोड़ा बढ़ेगा, जो 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो थोड़ा सब्र करें, क्योंकि धूप वाले दिन जल्द ही लौटने वाले हैं और मौसम फिर सुहाना हो जाएगा।