दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मानसून पंजाब और गुजरात जैसे उत्तरी राज्यों से अब वापस लौट रहा है। उत्तरी भारत में मानसून की वापसी तेज होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र भी कमजोर पड़ गया है।

IMD का मानना है कि 7 अक्टूबर के आसपास अरब सागर के ऊपर पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। इन हवाओं से उत्तर-पूर्वी मानसून के लिए माहौल बनेगा, जिससे बारिश और गरज-चमक के साथ नई बौछारें आ सकती हैं। इससे प्रायद्वीपीय भारत में और भी ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है।

अच्छी बात यह है कि हाल ही में हुई बारिश ने देश के वर्षा घाटे को थोड़ा कम कर दिया है। इन नई बौछारों से इसमें और सुधार आने की उम्मीद है।