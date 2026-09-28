दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि 30 सितंबर यानी बुधवार से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल में अगले 3 दिनों तक कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 4 दिन और केरल व माहे में भी 4 दिन तक तेज बारिश का अनुमान है।
इस बारिश की मुख्य वजह दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई और उत्तर-पूर्व मानसून का सक्रिय होना है। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में एक मौसमी सिस्टम भी बन रहा है जो म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। यह भी मौसमी बदलावों में अपनी भूमिका निभा रहा है।
दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से प्रायद्वीपीय भारत में बढ़ेगी बारिश
दक्षिण-पश्चिम मानसून पंजाब और गुजरात जैसे उत्तरी राज्यों से अब वापस लौट रहा है। उत्तरी भारत में मानसून की वापसी तेज होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र भी कमजोर पड़ गया है।
IMD का मानना है कि 7 अक्टूबर के आसपास अरब सागर के ऊपर पूर्वी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। इन हवाओं से उत्तर-पूर्वी मानसून के लिए माहौल बनेगा, जिससे बारिश और गरज-चमक के साथ नई बौछारें आ सकती हैं। इससे प्रायद्वीपीय भारत में और भी ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है।
अच्छी बात यह है कि हाल ही में हुई बारिश ने देश के वर्षा घाटे को थोड़ा कम कर दिया है। इन नई बौछारों से इसमें और सुधार आने की उम्मीद है।