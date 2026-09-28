उत्तर भारत में IMD का 'अलर्ट', भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा

दिल्ली में तापमान काफी आरामदायक बना रहेगा। दिन का तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि रात में यह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाएगा।

मंगलवार यानी 29 सितंबर तक मौसम साफ होने की उम्मीद है और दोपहर में हल्की गर्मी पड़ सकती है।

इसी दौरान, IMD ने कुछ और राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इन राज्यों में इतनी भारी बारिश हो सकती है कि पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है या भूस्खलन का खतरा बन सकता है। ऐसे में, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो मौसम का अपडेट लेते रहना समझदारी होगी।