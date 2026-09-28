उत्तर भारत में IMD का 'अलर्ट', भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि इस सोमवार यानी 28 सितंबर को दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे।
राजधानी में तो सिर्फ हल्की फुहारें पड़ेंगी, लेकिन उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में मॉनसून के बदलते रुख और उत्तर प्रदेश पर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ज़्यादा बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
दिल्ली का तापमान रहेगा आरामदायक, भारी बारिश की चेतावनी जारी
दिल्ली में तापमान काफी आरामदायक बना रहेगा। दिन का तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि रात में यह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाएगा।
मंगलवार यानी 29 सितंबर तक मौसम साफ होने की उम्मीद है और दोपहर में हल्की गर्मी पड़ सकती है।
इसी दौरान, IMD ने कुछ और राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इन राज्यों में इतनी भारी बारिश हो सकती है कि पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है या भूस्खलन का खतरा बन सकता है। ऐसे में, अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो मौसम का अपडेट लेते रहना समझदारी होगी।