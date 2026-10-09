वाराणसी में वायुसेना का भव्य हवाई शो, 30 किलोमीटर के दायरे में मांसाहार पर प्रतिबंध क्यों?

इस हवाई शो के दौरान बर्ड स्ट्राइक से बचने के लिए, वाराणसी में 19 अक्टूबर से 30 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री या कटाई पर रोक लगा दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद पक्षियों को जेट विमानों से दूर रखना है। वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने साफ किया, "सबसे अहम फैसला यह है कि 30 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में मांस, मछली या पोल्ट्री बेचने वाली किसी भी दुकान को कुछ भी बेचने या काटने की इजाजत नहीं होगी।"