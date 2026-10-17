जंतर मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की HPEC ने खोला पोर्टल, जानिए क्या होगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट की बनाई उच्च-स्तरीय जांच समिति (HPEC) ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जुलाई 2026 में जंतर मंतर और बाकी जगहों पर हुई हिंसा की घटनाओं की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। प्रदर्शनकारी हों या पुलिसकर्मी, कोई भी hpec.nic.in पर अपनी शिकायत सुरक्षित तरीके से दर्ज करा सकता है। अगर कोई अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहे, तो इसकी भी सुविधा है। इस साइट पर पैलेट गन के इस्तेमाल, निशाना बनाकर किए गए हमलों या फिर संपत्ति को हुए नुकसान जैसी घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है।
HPEC कर रहा है अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच
सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों के बाद एक HPEC इस जांच की कमान संभाले हुए है। यह कमेटी खासकर दिल्ली के अंदर और बाहर, दोनों जगहों पर हुए अत्यधिक बल प्रयोग, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार और पैलेट गन के इस्तेमाल जैसे मामलों पर गौर कर रही है। अगर आपके पास कोई सबूत या ऐसे अनुभव हैं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं, तो यह पोर्टल आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। यह विरोध प्रदर्शनों के बाद न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।