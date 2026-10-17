जंतर मंतर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की HPEC ने खोला पोर्टल, जानिए क्या होगा फायदा

सुप्रीम कोर्ट की बनाई उच्च-स्तरीय जांच समिति (HPEC) ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल जुलाई 2026 में जंतर मंतर और बाकी जगहों पर हुई हिंसा की घटनाओं की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। प्रदर्शनकारी हों या पुलिसकर्मी, कोई भी hpec.nic.in पर अपनी शिकायत सुरक्षित तरीके से दर्ज करा सकता है। अगर कोई अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहे, तो इसकी भी सुविधा है। इस साइट पर पैलेट गन के इस्तेमाल, निशाना बनाकर किए गए हमलों या फिर संपत्ति को हुए नुकसान जैसी घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है।