दिल्ली में तपिश का रिकॉर्ड टूटा, अब IMD का अलर्ट- राहत बनकर आ रहा तूफान
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दिल्ली में पिछले 2 साल की सबसे गर्म सुबह रही, लेकिन राहत भरी खबर यह भी है। IMD के मुताबिक, गरज-चमक के साथ अब बारिश आने वाली है, जो इस लगातार बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत दिलाएगी। रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो जून महीने के लिए सामान्य से बहुत ज्यादा है।
दिल्ली का तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस रहा
रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नमी की वजह से बाहर का मौसम 50.7 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हुआ, जिसका कारण मानसून में हुई देरी है।
IMD का अनुमान है कि 1 जुलाई तक मौसम ठंडा रहेगा। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। ध्यान रखें: तूफान या तेज बारिश के दौरान बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतें।