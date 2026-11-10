मध्य प्रदेश की हिंगोट युद्ध परंपरा में 20 लोग घायल, जानिए क्या है ये 300 साल पुराना खेल
मध्य प्रदेश के गौतमपुरा में दिवाली के बाद होने वाला हिंगोट युद्ध इस बार भी अपने साथ कई जख्म लेकर आया।
इस बार इस रोमांचक और जोखिम भरी परंपरा में 20 लोग घायल हो गए। इनमें से 6 लोगों को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा, जबकि 14 को हल्की जलने की चोटें आईं।
यह परंपरा कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, इसे देखने के लिए हर साल भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि इसमें दो टीमें एक-दूसरे पर बारूद भरे 'हिंगोट' (एक तरह का फल) फेंकती हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए इस बार युद्ध स्थल पर ऊंचे-ऊंचे जाल और मजबूत बैरिकेड लगाए गए थे। इसके अलावा, पूरे कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए गए।
300 साल पुरानी परंपरा, होलकर राजवंश से जुड़ा है इतिहास
हिंगोट युद्ध की यह परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि यह करीब 300 साल पुरानी मानी जाती है।
इसका इतिहास होलकर राजवंश के समय मुगलों के खिलाफ लड़ी गई छापामार लड़ाइयों से जुड़ा है। इतनी जोखिम भरी होने और पहले भी कई लोगों के घायल होने (और इसे बैन करने की मांग उठने) के बावजूद, यह परंपरा आज भी जारी है।
इसकी वजह है इसकी गहरी धार्मिक मान्यताएं और स्थानीय लोगों का इसे भरपूर समर्थन। हर साल, लोग इसके खतरों को जानते हुए भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। वे इसके इतिहास और सदियों पुरानी परंपरा से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।