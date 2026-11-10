मध्य प्रदेश की हिंगोट युद्ध परंपरा में 20 लोग घायल, जानिए क्या है ये 300 साल पुराना खेल

मध्य प्रदेश के गौतमपुरा में दिवाली के बाद होने वाला हिंगोट युद्ध इस बार भी अपने साथ कई जख्म लेकर आया।

इस बार इस रोमांचक और जोखिम भरी परंपरा में 20 लोग घायल हो गए। इनमें से 6 लोगों को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा, जबकि 14 को हल्की जलने की चोटें आईं।

यह परंपरा कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, इसे देखने के लिए हर साल भारी भीड़ उमड़ती है, क्योंकि इसमें दो टीमें एक-दूसरे पर बारूद भरे 'हिंगोट' (एक तरह का फल) फेंकती हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए इस बार युद्ध स्थल पर ऊंचे-ऊंचे जाल और मजबूत बैरिकेड लगाए गए थे। इसके अलावा, पूरे कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए गए।