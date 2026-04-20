हाईकोर्ट का असाधारण कदम: केजरीवाल को मिली और मोहलत, अब न्यायाधीश बदलने की दलील पर होगा फैसला! देश Apr 20, 2026

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से थोड़ा और समय मिल गया है। अदालत ने उन्हें सीबीआई शराब नीति मामले में यह बताने के लिए अधिक समय दिया है कि क्या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। केजरीवाल को चिंता है कि जस्टिस शर्मा के बच्चे सरकार के कानूनी पैनलों के साथ काम करते हैं, ऐसे में इसमें पक्षपात हो सकता है। इसी वजह से अदालत ने उनके लिखित जवाब पर पूरी तरह विचार करने के लिए अपना फैसला टाल दिया है।