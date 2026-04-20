हाईकोर्ट का असाधारण कदम: केजरीवाल को मिली और मोहलत, अब न्यायाधीश बदलने की दलील पर होगा फैसला!
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से थोड़ा और समय मिल गया है। अदालत ने उन्हें सीबीआई शराब नीति मामले में यह बताने के लिए अधिक समय दिया है कि क्या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। केजरीवाल को चिंता है कि जस्टिस शर्मा के बच्चे सरकार के कानूनी पैनलों के साथ काम करते हैं, ऐसे में इसमें पक्षपात हो सकता है। इसी वजह से अदालत ने उनके लिखित जवाब पर पूरी तरह विचार करने के लिए अपना फैसला टाल दिया है।
जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की देरी से आई दलीलें स्वीकार कीं
यह एक असाधारण कदम था, जब जस्टिस शर्मा ने बहस पूरी होने के बाद भी केजरीवाल की दलीलों को स्वीकार कर लिया। अदालतें आमतौर पर ऐसा शायद ही कभी करती हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केजरीवाल खुद अपनी पैरवी कर रहे हैं। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उनकी पूरी बात सुनी जाए और उनकी सभी चिंताओं को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सब कुछ स्पष्ट हो सके।