दिल्ली में लू का कहर, IMD की तापमान के 46 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी

दिल्ली का AQI संतोषजनक और मध्यम के बीच

दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के बीच दिख रहा है। हालांकि, कुछ जगहों पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। ऐसे में जिन लोगों को सांस की तकलीफ है या जो बस सुरक्षित रहना चाहते हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त पानी पिएं, दिन के सबसे गर्म घंटों में बाहर निकलने से बचें और घर से निकलने से पहले AQI की ताजा जानकारी जरूर देख लें।