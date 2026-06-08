दिल्ली में लू का कहर, IMD की तापमान के 46 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी
दिल्ली इस सोमवार को फिर भीषण गर्मी झेल रही है। यहां का तापमान 36 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि लू का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है, इसलिए लोगों को साफ आसमान और गर्म हवाओं के लिए तैयार रहना होगा।
मंगलवार-बुधवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी
IMD के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को लू अपने चरम पर होगी। इन दिनों पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गुरुवार और शुक्रवार को लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, जब तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, शनिवार को तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा।
दिल्ली का AQI संतोषजनक और मध्यम के बीच
दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के बीच दिख रहा है। हालांकि, कुछ जगहों पर प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। ऐसे में जिन लोगों को सांस की तकलीफ है या जो बस सुरक्षित रहना चाहते हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त पानी पिएं, दिन के सबसे गर्म घंटों में बाहर निकलने से बचें और घर से निकलने से पहले AQI की ताजा जानकारी जरूर देख लें।