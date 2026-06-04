गुवाहाटी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द किया 10 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देश Jun 04, 2026

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आपसी सहमति से हुए तलाक के एक मामले में 10 लाख रुपये के गुजारा भत्ते के आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि जब पति-पत्नी दोनों ही इसकी मांग नहीं कर रहे थे, तो गुजरा भत्ता देने की कोई जरुरत नहीं थी। दरअसल, उनकी तलाक की याचिका में साफ-साफ लिखा था कि वे कोई गुजारा भत्ता या आर्थिक मदद नहीं मांगेंगे। जस्टिस मृदुल कुमार कलिता ने साफ किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, गुजारा भत्ता तभी दिया जा सकता है, जब कोई पक्ष विशेष रूप से इसकी मांग करे।