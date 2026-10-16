गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी? निर्वासित मुमताज बेगम को अब खोजेगा भारत
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार से मुमताज बेगम का पता लगाने को कहा है, जिन्हें 13 जून, 2026 को बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था। उन्हें 30 मई, 2026 को विदेशी घोषित करने के बाद हिरासत में लिया गया था और सिर्फ 2 हफ्ते बाद सीमा पार भेज दिया गया। अब भारत, मुमताज को ढूंढने में मदद के लिए बांग्लादेश से बातचीत कर रहा है।
कोर्ट मुमताज पर कर रहा रिपोर्ट का इंतजार
मुमताज को पहली बार साल 2019 में विदेशी घोषित किया गया था, लेकिन इस साल अप्रैल में हाई कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सही नहीं था और उनके मामले की फिर से समीक्षा करने का आदेश दिया। हालांकि, उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया और देश से निकाल दिया गया। उनके पति ने एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुमताज बेगम को उस आदेश को चुनौती देने या उसे देखने का भी मौका नहीं मिला। कोर्ट अब इंतजार कर रहा है कि उनके मामले में असल में क्या हुआ, इसकी आधिकारिक रिपोर्ट सामने आए।