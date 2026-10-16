गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी? निर्वासित मुमताज बेगम को अब खोजेगा भारत

मुमताज को पहली बार साल 2019 में विदेशी घोषित किया गया था, लेकिन इस साल अप्रैल में हाई कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सही नहीं था और उनके मामले की फिर से समीक्षा करने का आदेश दिया। हालांकि, उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया और देश से निकाल दिया गया। उनके पति ने एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुमताज बेगम को उस आदेश को चुनौती देने या उसे देखने का भी मौका नहीं मिला। कोर्ट अब इंतजार कर रहा है कि उनके मामले में असल में क्या हुआ, इसकी आधिकारिक रिपोर्ट सामने आए।