सरकार बेच रही 35 में, फिर भी प्याज 70 रुपये किलो; जानें कहां अटक रहा खेल

दरअसल, सभी तक सस्ते प्याज पहुंचाना आसान नहीं है।

सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतें, मानसून में देरी और नासिक इलाके के साथ-साथ कर्नाटक के चित्रदुर्ग-चलकेरे बेल्ट में प्याज की देर से बुवाई ने इस साल हालात और खराब कर दिए हैं।

इसके अलावा, कीमतों को लेकर व्यापारियों की अटकलों ने भी स्थिति को सुधारने में कोई मदद नहीं की है। हालांकि, आने वाली खरीफ फसल से कुछ राहत मिल सकती है, अगर प्याज का वितरण बेहतर नहीं हुआ तो हमें अगले कुछ महीनों तक इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।