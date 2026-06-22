सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पश्चिमी घाट के 56,000 वर्ग किमी में खनन-निर्माण पर लगेगी रोक देश Jun 22, 2026

केंद्र सरकार एक दशक से ज्यादा लंबी बहस और कई बदलावों के बाद अब पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) को चिह्नित करने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे रही है। छह राज्यों में 56,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन को ESA के रूप में सीमांकित करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब यह है कि इन इलाकों में नए खनन, पत्थर निकालने के काम और बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर या तो पूरी तरह रोक लग जाएगी या उन पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी। ये सभी कदम 2013 की कस्तूरीरंगन रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित हैं।