केंद्र सरकार ने सप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा- आसान नहीं है विदेशियों की वापसी

गृह मंत्रालय के हिसाब से किसी विदेशी को देश से बाहर भेजना आसान नहीं होता। इसके लिए पहले उनकी राष्ट्रीयता की जांच करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही, उनके पास सही यात्रा दस्तावेज (जैसे पासपोर्ट-वीजा) होने चाहिए और उनके अपने देश से भी इसके लिए मंजूरी लेनी होती है। ये सब प्रक्रियाएं पूरी होने और उनके खिलाफ चल रहे सभी कानूनी मामले खत्म होने के बाद ही राज्य सरकारें उन्हें वापस भेजने की कार्यवाही कर सकती हैं।