NEET पेपर लीक विरोध में शामिल प्रदर्शनकारियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया भरोसा
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NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया है कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पहले FIR दर्ज करने को लेकर जो भ्रम था, वह केवल एक गलतफहमी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा।
सरकार के आश्वासन के बाद वॉलंटियर्स ने प्रदर्शन बंद किया
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली में हजारों वॉलंटियर्स के साथ रैलियां कीं और परीक्षा लीक के बाद बदलाव की मांग उठाई। यह प्रदर्शन पिछले महीने ही समाप्त हो गया था, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि इन हजारों वॉलंटियर्स के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।