सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया, दिपके बोले- अब पूरा देश बनेगा जंतर मंतर

दिपके के मुताबिक, यह सिर्फ एक जगह खोने का मामला नहीं है, बल्कि यह विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश है, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों की सक्रियता पहले ही दिल्ली से निकलकर दूर तक फैल चुकी है और अब रुकने वाली नहीं है। दिपके ने कहा, "जंतर मंतर अब पूरे देश में बनेगा।" इसका मतलब साफ है कि विरोध खत्म नहीं होगा, बल्कि यह और तेजी से बढ़ेगा और पूरे देश में फैलेगा।