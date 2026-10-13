सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया, दिपके बोले- अब पूरा देश बनेगा जंतर मंतर
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सरकार ने जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शनों के आधिकारिक स्थल का दर्जा छीन लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस कदम को असंतोष की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। उनका मानना है कि इस कदम से विरोध प्रदर्शनों की रफ्तार कम नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा, "जंतर मंतर अब पूरे देश में बनेगा।" इसका मतलब है कि लोग अपनी आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे, वे कहीं भी हों।
देशभर में फैल रही सक्रियता- दिपके
दिपके के मुताबिक, यह सिर्फ एक जगह खोने का मामला नहीं है, बल्कि यह विरोध प्रदर्शनों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश है, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों की सक्रियता पहले ही दिल्ली से निकलकर दूर तक फैल चुकी है और अब रुकने वाली नहीं है। दिपके ने कहा, "जंतर मंतर अब पूरे देश में बनेगा।" इसका मतलब साफ है कि विरोध खत्म नहीं होगा, बल्कि यह और तेजी से बढ़ेगा और पूरे देश में फैलेगा।