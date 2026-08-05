NEET में अब AI का पहरा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा अभेद्य सुरक्षा मॉडल

NEET परीक्षा के लिए अब 10-चरणों वाला नया मॉडल अपनाया गया है। इस मॉडल में 'एयर-गैप्ड' AI का उपयोग होगा, जो इंटरनेट से बिल्कुल अलग रहकर प्रश्न पत्र तैयार करेगा। हर प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका पर 6 परतों की ऐसी पैकेजिंग होगी, जिससे किसी भी छेड़छाड़ का फौरन पता चल जाएगा। साथ ही हर चीज़ पर एक अनोखा सीरियल नंबर भी मौजूद होगा। अगर कोई नकल करने की कोशिश करता है, तो नए कानून के तहत उसे 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है।