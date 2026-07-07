क्या E20 पेट्रोल से खराब होगा इंजन? सरकार ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्या आपने E25 पेट्रोल के जल्द लॉन्च होने की चर्चाएं सुनी हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने साफ किया है कि E25 अभी टेस्टिंग के दौर में है, जबकि E20 पहले से ही इस्तेमाल में है और इसे अलग-अलग चरणों में लॉन्च किया जा चुका है। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि E20 से इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा और वारंटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है।
मारुति सुजुकी और टोयोटा ने E20 का समर्थन किया
E20 भारत में अप्रैल 2025 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में E15 के साथ हुई थी। मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसे बड़े कार निर्माताओं ने भी E20 का समर्थन किया है। उनके परीक्षणों में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है। सरकार ने हाल ही में फैले डर को गलत जानकारी बताते हुए कहा कि यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बाहरी तत्वों की चाल है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ईंधन में कोई भी बदलाव ठोस शोध और सुरक्षा जांच के बाद ही किया जाएगा।