भारतीय सेनाएं बनेंगी और शक्तिशाली, अब देश में ही बनेंगे हाई-टेक उपकरण
भारतीय सेनाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। सरकार ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये के नए सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इनमें से लगभग सारे उपकरण भारत में ही बनाए जाएंगे। थल सेना को रासायनिक या जैविक खतरों का पता लगाने वाले हाई-टेक वाहन मिलेंगे। साथ ही ऐसे नए हेलिकॉप्टर और ब्रिज सिस्टम भी दिए जाएंगे, जिनसे सैनिक मुश्किल और दुर्गम इलाकों में भी आसानी से आगे बढ़ सकेंगे।
नौसेना को अरुद्रा रडार, वायु सेना को जैमर
नौसेना अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए नए अरुद्रा रडार का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा, नौसेना अब अपने समुद्री गैस टर्बाइन भी खुद ही देश में बनाएगी, जिससे उसे विदेशों से इन्हें मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायुसेना को दुश्मन के रडार को ब्लॉक करने वाले नए जैमर दिए जाएंगे। साथ ही RFID तकनीक पर आधारित स्मार्ट पहचान पत्र भी मिलेंगे, जिनसे वायुसेना के ऑपरेशंस पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बन जाएंगे। यह पूरा कदम देश में ही अपनी तकनीक विकसित करने और भारतीय सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में उठाया गया है।