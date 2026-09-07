भारतीय सेनाएं बनेंगी और शक्तिशाली, अब देश में ही बनेंगे हाई-टेक उपकरण

नौसेना अपनी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए नए अरुद्रा रडार का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा, नौसेना अब अपने समुद्री गैस टर्बाइन भी खुद ही देश में बनाएगी, जिससे उसे विदेशों से इन्हें मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायुसेना को दुश्मन के रडार को ब्लॉक करने वाले नए जैमर दिए जाएंगे। साथ ही RFID तकनीक पर आधारित स्मार्ट पहचान पत्र भी मिलेंगे, जिनसे वायुसेना के ऑपरेशंस पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बन जाएंगे। यह पूरा कदम देश में ही अपनी तकनीक विकसित करने और भारतीय सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में उठाया गया है।