दवाओं की मार्केटिंग में 'तोहफों' का खेल खत्म, सरकार ने समीक्षा के लिए बनाई समिति

यह समिति उन मौजूदा नियमों पर गौर करेगी, जिनमें आखिरी बार 2024 में बदलाव किया गया था। कोई भी नया सुझाव देने से पहले, यह कमेटी अलग-अलग समूहों के लोगों से भी बात करेगी।

कमेटी को अपनी पहली बैठक से दो महीने का समय मिला है। इस दौरान उन्हें यह पता लगाना होगा कि क्या ये नियम ठीक से काम कर रहे हैं या इनमें बड़े सुधार की जरूरत है। खासकर इसलिए ताकि डॉक्टरी फैसले ईमानदारी से लिए जाएं और दवा कंपनियों की मार्केटिंग में कोई गड़बड़ी न हो।