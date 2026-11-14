सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल, चावल स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य

आपको अपने स्टॉक की जानकारी किस्म के हिसाब से देनी होगी, जैसे बासमती या गैर-बासमती चावल। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई हो सकती है। साल 2026-27 में चावल का उत्पादन घटने की आशंका है, इसलिए सरकार NAFED जैसी एजेंसियों के जरिए सप्लाई बढ़ा रही है और ई-नीलामी को भी तेज कर रही है। इसका मकसद है कि सभी के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध हो और कोई भी सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके।