प्याज रुला रहा: 35 रुपये प्रति किलो बेच रही सरकार, फिर भी महंगाई रोकने में नाकाम
इस सितंबर में भारत में प्याज के दाम 50 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर बने हुए हैं। ऐसा तब हो रहा है जब सरकार रियायती दर पर कुछ प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रही है।
पिछले साल के मुकाबले खुदरा कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं और थोक भाव भी काफी बढ़ गए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों के लिए प्याज खरीदना महंगा हो गया है।
देरी से आया मॉनसून, नई प्याज की आवक में अड़चन
प्याज के दाम बढ़ने की कई वजहें हैं। पिछले साल कीमतों में गिरावट आने के बाद किसानों ने इस बार कम बुवाई की थी।
महाराष्ट्र में बेमौसम हुई बारिश ने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादा बारिश के कारण स्टोर करके रखी गई प्याज में फंगस लग गई।
ऊपर से, देर से आए मॉनसून ने नई फसलों की आवक में भी देरी कर दी है, जिससे आमतौर पर कीमतें कम होने में मदद मिलती है।
ताजी फसल की आवक नवंबर तक होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में, भले ही सरकार मूल्य-स्थिरीकरण बफर से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रही है, लेकिन प्याज के ऊंचे दाम कुछ समय तक बने रह सकते हैं।