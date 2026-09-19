प्याज रुला रहा: 35 रुपये प्रति किलो बेच रही सरकार, फिर भी महंगाई रोकने में नाकाम

प्याज के दाम बढ़ने की कई वजहें हैं। पिछले साल कीमतों में गिरावट आने के बाद किसानों ने इस बार कम बुवाई की थी।

महाराष्ट्र में बेमौसम हुई बारिश ने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादा बारिश के कारण स्टोर करके रखी गई प्याज में फंगस लग गई।

ऊपर से, देर से आए मॉनसून ने नई फसलों की आवक में भी देरी कर दी है, जिससे आमतौर पर कीमतें कम होने में मदद मिलती है।

ताजी फसल की आवक नवंबर तक होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में, भले ही सरकार मूल्य-स्थिरीकरण बफर से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रही है, लेकिन प्याज के ऊंचे दाम कुछ समय तक बने रह सकते हैं।