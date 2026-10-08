टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को 3,000 रुपये में मिलेगा सालभर का पास

अगर आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और इसके लिए पात्र भी हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही सालाना फासटैग पास की सुविधा शुरू होने वाली है।

सरकार ऐसे पात्र निवासियों के लिए ये सालाना पास लाने की तैयारी में है जो अक्सर टोल से गुजरते रहते हैं। इसके बाद आपको हर महीने फासटैग रिन्यू कराने या किसी और झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। बस एक पास होगा, जिसे रजिस्ट्रेशन के समय चुने गए एक टोल प्लाजा पर पूरे साल असीमित यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।