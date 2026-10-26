सरकार ने NCR में प्रदूषण कम करने के लिए बनाई 1,150 करोड़ रुपये की योजना
सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। यह योजना 1,150 करोड़ रुपये की होगी। अगर सरकार इसे हरी झंडी दे देती है, तो करीब 600 फैक्ट्रियों को एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी। इस पैसे से वे वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम लगा सकेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर इस पूरे इलाके में धुंध छा जाती है और हवा सांस लेना मुश्किल कर देती है।
गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत को सबसे ज्यादा फायदा
NCR के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, उनमें गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और सोनीपत शामिल हैं। इन जगहों के उद्योगों को इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस सहायता का लाभ उठाने के लिए फैक्ट्रियों को अपनी तकनीक को बेहतर बनाना होगा और साफ-सुथरे ईंधन का इस्तेमाल करना होगा। यह योजना सिर्फ उद्योगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह गाड़ियों और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के बड़े सरकारी प्रयासों का ही एक हिस्सा है।