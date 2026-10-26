सरकार ने NCR में प्रदूषण कम करने के लिए बनाई 1,150 करोड़ रुपये की योजना

सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। यह योजना 1,150 करोड़ रुपये की होगी। अगर सरकार इसे हरी झंडी दे देती है, तो करीब 600 फैक्ट्रियों को एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी। इस पैसे से वे वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम लगा सकेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर इस पूरे इलाके में धुंध छा जाती है और हवा सांस लेना मुश्किल कर देती है।