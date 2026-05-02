बेंगलुरु में बाहर खाना होगा अब और महंगा, व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में हुआ 993 रुपये का इजाफा

रेस्टोरेंट मालिकों ने 10 प्रतिशत दाम बढ़ाने की चेतावनी दी

रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि अब मेनू के दाम बढ़ाना मजबूरी हो गई है। हॉटलियर्स एसोसिएशन के पीसी राव ने कहा, "खाना-पीना के दाम बढ़ाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन यह मजबूरी है।" वहीं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सागर दडानी ने चेतावनी दी है कि मेनू के दाम करीब 10 प्रतिशत बढ़ सकते हैं। बेंगलुरु में लगभग 30,000 होटल हैं। ऐसे में लागत कम रखने के लिए कुछ जगहें इंडक्शन कुकिंग की तरफ जाने या LPG पर GST कम होने का इंतजार कर रही हैं।