बेंगलुरु में बाहर खाना होगा अब और महंगा, व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में हुआ 993 रुपये का इजाफा
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अगर आप बेंगलुरु में बाहर खाना पसंद करते हैं, तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। सरकार ने व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ा दी है, जिससे अब इसकी कीमत 3,153 रुपये हो गई है। यह 2 महीने में तीसरी बार बढ़त है और इसका सीधा असर रेस्टोरेंट, होटल और कैंटीन पर पड़ रहा है।
रेस्टोरेंट मालिकों ने 10 प्रतिशत दाम बढ़ाने की चेतावनी दी
रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि अब मेनू के दाम बढ़ाना मजबूरी हो गई है। हॉटलियर्स एसोसिएशन के पीसी राव ने कहा, "खाना-पीना के दाम बढ़ाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन यह मजबूरी है।" वहीं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सागर दडानी ने चेतावनी दी है कि मेनू के दाम करीब 10 प्रतिशत बढ़ सकते हैं। बेंगलुरु में लगभग 30,000 होटल हैं। ऐसे में लागत कम रखने के लिए कुछ जगहें इंडक्शन कुकिंग की तरफ जाने या LPG पर GST कम होने का इंतजार कर रही हैं।