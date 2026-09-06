प्याज के दाम बढ़ते ही सरकार ने35 रुपये में बेची, 2026 तक के लिए 1.21 लाख टन का कवच
प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, इसलिए भारतीय सरकार ने मोर्चा संभाला और महज 10 दिनों के अंदर 17 शहरों में लगभग 4,000 टन बफर प्याज बेच दी। यह प्याज महज 35 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है, जिससे आम लोगों की जेब को कुछ राहत मिल सकेगी।
दरअसल, सरकार की एक बड़ी योजना है। इसी के तहत, उसने साल 2026 में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार करके रखा है।
NCCF और नाफेड कर रहे हैं पूरे देश में प्याज का बंटवारा
NCCF और नाफेड ने पूरे देश में प्याज की बिक्री और बंटवारे का जिम्मा उठाया है। प्याज उगाने वाले राज्यों से इसे खपत वाले केंद्रों, मोबाइल वैन और सहकारी सोसाइटियों तक पहुंचाने के लिए ट्रक के साथ-साथ एक खास 'कंडा एक्सप्रेस' ट्रेन का भी इस्तेमाल हो रहा है।
दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में तो पहले ही इसकी अच्छी खासी बिक्री हो चुकी है। इसके अलावा, अच्छी खबर यह भी है कि कुछ बाजारों में प्याज की औसत कीमतें थोड़ी कम हुई हैं। मध्य अक्टूबर तक नई फसल आने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में लोगों को कीमतें और भी कम मिलने की पूरी संभावना है।