सरकार दिल्ली-NCR में प्रदूषण घटाने के लिए बदलेगी 2 लाख गाड़ियां, देगी बंपर फायदे
दिल्ली-NCR के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 5,041 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, 1.90 लाख से ज्यादा ट्रक और 16,000 बसों को नई BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदला जाएगा। इसका मुख्य मकसद पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़कों से हटाना है, क्योंकि ये नई गाड़ियों के मुकाबले कहीं ज्यादा हानिकारक धुआं छोड़ती हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी और इसे शहर की हवा साफ करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।
फायदों में 5 प्रतिशत लोन सब्सिडी होगी शामिल
अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बदलकर नई लेना चाहते हैं, तो सरकार आपको कई तरह के फायदे दे रही है। इसमें लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी, 5 साल के लिए फ्यूल वाउचर और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से सीधे छूट शामिल है। इसके अलावा, नई BS-VI गाड़ियों पर मोटर वाहन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को किसी मंजूर सेंटर पर कबाड़ करवाते हैं या उसे NCAP शहर के बाहर बेचते हैं, तो BS-VI मानक वाली पुरानी गाड़ियों की खरीद पर भी आपको कुछ टैक्स में छूट मिलेगी। इस योजना को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चला रही हैं, ताकि इन शहरों में जल्द से जल्द साफ हवा लौट सके।