सरकार दिल्ली-NCR में प्रदूषण घटाने के लिए बदलेगी 2 लाख गाड़ियां, देगी बंपर फायदे

फायदों में 5 प्रतिशत लोन सब्सिडी होगी शामिल

अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बदलकर नई लेना चाहते हैं, तो सरकार आपको कई तरह के फायदे दे रही है। इसमें लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी, 5 साल के लिए फ्यूल वाउचर और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से सीधे छूट शामिल है। इसके अलावा, नई BS-VI गाड़ियों पर मोटर वाहन टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को किसी मंजूर सेंटर पर कबाड़ करवाते हैं या उसे NCAP शहर के बाहर बेचते हैं, तो BS-VI मानक वाली पुरानी गाड़ियों की खरीद पर भी आपको कुछ टैक्स में छूट मिलेगी। इस योजना को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चला रही हैं, ताकि इन शहरों में जल्द से जल्द साफ हवा लौट सके।