सरकार के आश्वासन पर थमी 26 दिन की भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक बोले- लड़ाई अभी बाकी है

वांगचुक ने मंत्रियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे अपना व्रत खोलने के लिए 'कृतज्ञ और खुश' हैं। उन्होंने अपनी पत्नी गीतांजलि से भी अपने मन की बात कही, 'गीतांजलि हमेशा मेरे साथ रही है। मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं देना चाहता, बल्कि अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं।'

जब नड्डा ने प्रदर्शनकारियों को सरकार का आश्वासन पढ़कर सुनाया, तो वांगचुक ने साफ कर दिया कि भले ही उनकी भूख हड़ताल अब खत्म हो गई है, लेकिन जवाबदेही और सही कार्रवाई के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।