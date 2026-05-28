सरकार ने 12वीं बोर्ड के नतीजों में स्वीकार की गलती, अब अपनी स्कैन कॉपियां देख सकेंगे छात्र

CBSE करेगा उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

इस समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि CBSE उत्तर पुस्तिकाओं का फिर से मूल्यांकन कर रहा है। इसके लिए IIT कानपुर और IIT मद्रास की टीमें OSM तकनीक की निगरानी कर रही हैं। यही नहीं, CBSE ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक के साथ साझेदारी की है, ताकि छात्रों को अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंचने में आसानी हो। छात्र अपने अंक जांच सकते हैं और साथ ही अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। अब तक लगभग 4 लाख छात्रों ने अपनी 11 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं डाउनलोड कर ली हैं।