TCS BPO उत्पीड़न: चौथी पीड़िता का खुलासा, कहा- HR ने मामला छोड़ने का दबाव बनाया

नाशिक मामले में सात कर्मचारी गिरफ्तार

पीड़िता ने बताया कि उत्पीड़न की शुरुआत कैसे हुई। उसने कहा कि मई 2023 में जब उसने कंपनी में काम करना शुरू किया, तभी से मेमन उसके साथ गलत व्यवहार करने लगा था। वह उससे छिपकर बातें करने की जिद करता था और बिना किसी वजह के बार-बार संपर्क करने की कोशिश करता था। मेमन की इन हरकतों से पीड़िता बहुत असहज महसूस करती थी। चूकि वह कंपनी में नई थी, इसलिए वह काफी दबाव महसूस कर रही थी। एचआर और ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चिनैनी ने उसे शिकायत न करने की सलाह दी। इसी डर और हिचकिचाहट के चलते वह चुप्पी साधे रही। हालांकि, अब इस मामले में सात कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।