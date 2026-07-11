सूखी यमुना में पहाड़ों से आया 39,000 क्यूसेक पानी, दिल्ली के लिए बड़ी राहत
पहाड़ों में हुई भारी बारिश के कारण दिल्ली में यमुना नदी का बहाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। गुरुवार दोपहर को जहां यह सिर्फ 352 क्यूसेक था, वहीं शुक्रवार सुबह तक यह बढ़कर लगभग 39,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इसके बाद बहाव 20,000 से 30,000 क्यूसेक के बीच बना रहा।
201.88 मीटर पर सुरक्षित है यमुना
इतना पानी आने के बावजूद, शुक्रवार शाम तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर 201.88 मीटर पर ही बना हुआ था। यह स्तर चेतावनी और खतरे के निशान से काफी नीचे है। SANDRP के समन्वयक भीम सिंह रावत ने इसे दिल्ली के जल संसाधनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव बताया है। उन्होंने बताया कि इतने लंबे सूखे के बाद यह पहला मौका है जब नदी का तल सूख जाने पर उसमें पानी की आवक हुई है। सरकार अब चेतावनी और खतरे के निशान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत चेतावनी का निशान 205 मीटर और खतरे का निशान 205.75 मीटर तक किया जा सकता है।