सूखी यमुना में पहाड़ों से आया 39,000 क्यूसेक पानी, दिल्ली के लिए बड़ी राहत

201.88 मीटर पर सुरक्षित है यमुना

इतना पानी आने के बावजूद, शुक्रवार शाम तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर 201.88 मीटर पर ही बना हुआ था। यह स्तर चेतावनी और खतरे के निशान से काफी नीचे है। SANDRP के समन्वयक भीम सिंह रावत ने इसे दिल्ली के जल संसाधनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव बताया है। उन्होंने बताया कि इतने लंबे सूखे के बाद यह पहला मौका है जब नदी का तल सूख जाने पर उसमें पानी की आवक हुई है। सरकार अब चेतावनी और खतरे के निशान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत चेतावनी का निशान 205 मीटर और खतरे का निशान 205.75 मीटर तक किया जा सकता है।