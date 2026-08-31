मंदाकिनी नदी का विकराल रूप: चित्रकूट में बाढ़ से हाहाकार, रामघाट-करवी पुल बहे
मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भारी बाढ़ ने कहर बरपाया है। कई घर पानी में डूब गए और सड़कें कीचड़ से भर गई हैं। मंदाकिनी नदी उफान पर है, जिसने रामघाट और करवी जैसे अहम पुलों को तोड़ दिया है। मलखाना, डेलौरा और गोबरिया जैसे गांवों में भारी नुकसान हुआ है, जहां बहुत से लोगों ने अपने जानवर और रोजमर्रा का जरूरी सामान गंवा दिया है।
चित्रकूट में बचाव और राहत कार्य जारी
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने 350 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया है। इसके बावजूद, लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अस्थायी ठिकानों पर चले जांए। चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब सफाई का काम चल रहा है। टीमें मलबे को हटा रही हैं और पानी-खाने की सप्लाई ठीक करने में जुटी हैं। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत 5,000 रुपये की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही, राशन और पीने का पानी भी बांटा जा रहा है, ताकि हर कोई जिंदगी को दोबारा पटरी पर ला सके।