कोटा में दौड़ी भारत की पहली मालवाहक वंदे भारत EMU

रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) एक महीने तक इस ट्रेन के सुरक्षा परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों में देखा जाएगा कि भारी सामान ढोने पर यह ट्रेन ब्रेकिंग, मोड़ों और सुरक्षा के मामलों में कैसा प्रदर्शन करती है। इसमें रेफ्रिजेरेटेड स्टोरेज और कवच सुरक्षा प्रणाली जैसी कई खास खूबियां हैं। इसकी मदद से ई-कॉमर्स और कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि इससे सामान की डिलीवरी तेजी और सुरक्षा के साथ हो सकेगी।