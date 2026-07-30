कोटा में दौड़ी भारत की पहली मालवाहक वंदे भारत EMU
भारत ने अपनी पहली वंदे भारत फ्रेट EMU लॉन्च कर दी है। राजस्थान के कोटा डिवीजन में इसने अपनी तेज रफ्तार के साथ धमाकेदार शुरुआत की है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी यह 16 डिब्बों वाली ट्रेन अपने ट्रायल रन में 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ी। भारतीय रेलवे इसे माल ढुलाई को तेज और ज्यादा असरदार बनाने की दिशा में एक अहम कदम मान रहा है।
RDSO भारी भार के लिए सुरक्षा परीक्षण कर रहा
रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (RDSO) एक महीने तक इस ट्रेन के सुरक्षा परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों में देखा जाएगा कि भारी सामान ढोने पर यह ट्रेन ब्रेकिंग, मोड़ों और सुरक्षा के मामलों में कैसा प्रदर्शन करती है। इसमें रेफ्रिजेरेटेड स्टोरेज और कवच सुरक्षा प्रणाली जैसी कई खास खूबियां हैं। इसकी मदद से ई-कॉमर्स और कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि इससे सामान की डिलीवरी तेजी और सुरक्षा के साथ हो सकेगी।