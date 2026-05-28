कसौली की भीषण आग पर IAF ने पाया काबू, 27 घंटे बाद घर और स्टेशन सुरक्षित

कसौली के घर और वायुसेना स्टेशन के लिए खतरा बन गई थी आग

यह आग कसौली के घरों और पास में ही बने एक वायुसेना स्टेशन के लिए भी बड़ा खतरा बन गई थी। वन विभाग के प्रमुख संजय सूद ने बताया कि अक्सर ऐसी आग जलती बीड़ी-सिगरेट फेंकने या बिना बुझाए कैंपफायर छोड़ने से जैसी इंसानी लापरवाही के चलते लगती हैं। सूखे मौसम और तेज हवाएं इसे और भड़का देती हैं, लेकिन समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से घरों और कई ऐतिहासिक स्थलों को बचा लिया गया। हालांकि, जंगल के बड़े हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है।