नोएडा में 10 घंटे तक धधकी प्लास्टिक फैक्ट्री, पड़ोसी इमारत भी चपेट में आई
लेखन भारत शर्मा
नोएडा के सेक्टर 6 में सोमवार सुबह एक चार मंजिला प्लास्टिक फूल फैक्टरी में भीषण आग लग गई। दमकलकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला, जिसकी वजह से कोई भी हताहत नहीं हुआ। हालांकि, फैक्टरी के अंदर भारी मात्रा में ज्वलनशील सामान रखा होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली। आग पर काबू पाने में करीब 10 घंटे लग गए।
नोएडा की आग पड़ोसी बिल्डिंग तक फैली
सुबह करीब 1:10 बजे स्थानीय लोगों ने फैक्टरी से आग की लपटें निकलती देखीं। खबर मिलते ही 2 जिलों से 25 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इनमें पानी के टॉवर और रोबोट जैसे कुछ हाई-टेक उपकरण भी शामिल थे। यह आग पड़ोसी इमारत में भी फैल गई थी, लेकिन दमकलकर्मियों ने इसे और आगे बढ़ने से रोक दिया। फिलहाल, जांचकर्ता अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि आग कैसे लगी।