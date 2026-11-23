सुबह करीब 1:10 बजे स्थानीय लोगों ने फैक्टरी से आग की लपटें निकलती देखीं। खबर मिलते ही 2 जिलों से 25 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इनमें पानी के टॉवर और रोबोट जैसे कुछ हाई-टेक उपकरण भी शामिल थे। यह आग पड़ोसी इमारत में भी फैल गई थी, लेकिन दमकलकर्मियों ने इसे और आगे बढ़ने से रोक दिया। फिलहाल, जांचकर्ता अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि आग कैसे लगी।