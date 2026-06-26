लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में लगी आग, जानिए क्या रहा कारण

LDA अलिगंज की आग से जुड़ी इमारत को गिराने की तैयारी में

दूसरी खबर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) से जुड़ी है। LDA हाल ही में अलिगंज के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 15 लोगों के मामले में एक इमारत को गिराने की तैयारी में है। दरअसल, यह इमारत सिर्फ रिहायशी इस्तेमाल के लिए ही पास की गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कोचिंग सेंटर जैसे व्यावसायिक कामों के लिए किया जा रहा था। यह नियमों का एक बड़ा उल्लंघन है। राज्य के कानून के तहत, इमारत के मालिकों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। इस अवधि के बाद इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह घटना बताती है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना जरूरी है।